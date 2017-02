(rtn) Die Rufe nach einer Freilassung des in der Türkei verhafteten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel werden lauter. Knapp 200 Demonstranten haben am Dienstag in Hamburg bei einem Autokorso lautstark die Freilassung des in der Türkei inhaftierten Journalisten gefordert.

Unter den Demonstranten war auch die Hamburger FDP-Chefin Katja Suding. „Ich mache mit beim Autokorso und fordere die Freilassung des inhaftierten @welt-Journalisten“, twitterte sie. Die Polizei sprach von etwa 160 Teilnehmern in etwa 60 laut hupenden Autos und noch einigen Radfahrern. Mit dabei waren auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Rüdiger Kruse sowie die Grünen-Politikerin Filiz Demirel. Vom Heiligengeistfeld im Stadtteil St. Pauli zog der Korso laut hupend durch die Stadt vorbei am türkischen Konsulat in Hamburg-Rotherbaum.



Auch die Türkische Gemeinde in Hamburg und Umgebung (TGH) forderte die sofortige Freilassung des Journalisten. Die Gemeinde verurteile die Entscheidung des Gerichts aufs Schärfste, den 43 Jahre alten Korrespondenten in Untersuchungshaft zu nehmen, sagte TGH-Geschäftsführer Dirk Tröndle der Deutschen Presse-Agentur. „Auch wenn in der Türkei weiter der Ausnahmezustand gilt, ist die Justiz dazu angehalten, mit Augenmaß und Bedacht zu handeln.“ Dies betreffe auch die vielen anderen türkischen Journalisten, die seit Monaten in Haft sind. „Die Presse- und Meinungsfreiheit ist ein Gut, welches nicht verhandelbar ist“, betonte Tröndle. Das gelte gerade in Zeiten, in denen die Medien selbst in den entwickelten Demokratien beschuldigt werden, sie würden lügen oder verbreiteten Fake News. Gute Demokraten und „die Anständigen“ müssten jetzt für die Presse- und Meinungsfreiheit und für freie, unabhängige Medien streiten, „weil ihnen die bedeutende Funktion der vierten Gewalt in einer Demokratie zukommt“.



In Köln protestierten Demonstranten in etwa 50 Autos gegen die Untersuchungshaft. „Unser Kollege Deniz Yücel liebt Autokorsos“, sagte der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV), Frank Überall, der selber mitfuhr. Knapp 70 Wagen nahmen laut Polizei in Frankfurt an der Kundgebung teil, in München waren es 19 Autos und drei Radler. Aktionen gab es auch in weiteren Städten, unter anderem in Leipzig.



Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen lag die Türkei schon vor dem im Juli 2016 verhängten Ausnahmezustand auf Platz 151 von 180 Staaten. Dutzende regierungskritische türkische Journalisten sitzen in Haft. Yücel hatte sich am 14. Februar bei der Polizei in Istanbul gemeldet, weil nach ihm gefahndet worden war. Er wurde festgenommen. Quelle: shz.de/rtn