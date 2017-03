(rtn) Mario Adorf und Christoph M. Ohrt waren am Mittwoch gemeinsam für WIDEX auf der Bühne im Hotel Westin in der Hamburger Elbphilharmonie, wo sie gemeinsam mit „Beyond“ die neue Generation Hörsysteme präsentierten.



Premium-Hightech des Technologieführers verbindet die digitale Welt mit der des perfekten Klangs und macht Beyond zum Premium Wireless-Earphone.



Schauspieler Christoph M. Ohrt steht für eine vollvernetzte Generation von Hörsystem-Trägern. In Hamburg trafer auf Mario Adorf. Der renommierte Widex-Markenbotschafter setzt ebenfalls auf die moderne Hightech im Ohr.





Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Mario Adorf, Peter David Schaade, Tanja Bülter und Christoph M. Ohrt