(rtn) Der britische "Self-Made"-Musiker JP Cooper war am Mittwoch zu Gast bei Radio Hamburg-Moderator Tim Gafron. Er spielte seine Single "Perfect Strangers", sowie einen Cover-Song in der "Radio Hamburg Live Lounge" ein.



JP Cooper aus Manchester ist ein “Self-Made”-Musiker, ein Autodidakt, dem es mühelos gelingt, sich in zwei sehr unterschiedlichen musikalischen Spektren zu bewegen. Er kommt ursprünglich aus der Indie-Rock-Szene, trat aber später dem ‘Sing Out Gospel Chor’ seiner Heimatstadt bei. In seiner außergewöhnlichen Stimme wird so das Beste und Schönste aus beiden Stilen vereint. Er produziert tiefgehende und ergreifende Musik, die aus der Seele von einem kommt, der Lebenserfahrung hat und weiß, was Verlust und Sehnsucht bedeuten. Mit dem Song „Perfect Strangers“, den er 2016 zusammen mit dem DJ Jonas Blue produzierte, landete er weltweit einen Hit, erreichte Platin und verzeichnet inzwischen mehr als 240 Millionen Plays bei Spotify. Auch mit „September Song“ landete er kurz darauf einen Hit mit 70 Millionen Streams weltweit. (Quelle: Universal Music)