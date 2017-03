(rtn) Brandgeruch im Technikraum der Heizungsanlage eines Wohnheimes für behinderte Menschen hatte in der Nacht im Rapsstieg in Bargteheide einen Brandmeldealarm ausgelöst.



Die FF Bargteheide wurde um 02.24 Uhr alarmiert und traf kurze Zeit später am Einsatzort ein. Die 15 Bewohner und ihre Betreuer wurden in Sicherheit gebracht. Unter Atemschutz rückten die Feuerwehrleute in das Gebäude vor, offenes Feuer stellten sie dabei nicht fest. Bei der Überprüfung wurde ein Defekt in der Heizungsanlage des Hauses festgestellt. Nach einer Belüftung des Hauses rückten die Feuerwehrleute wieder ins Gerätehaus ein. Die Bewohner konnten ins Haus zurück.



Im Einsatz waren: FF Bargteheide, Rettungsdienst und Polizei