(rtn) Es ist der Traum vieler Kinder: einmal auf dem Fußballplatz stehen und seinen Idolen die Hand schütteln. Vor dem Pokal-Viertelfinale zwischen dem HSV und Borussia Mönchengladbach sollte dieser Traum auch für einen kleinen Jungen in Erfüllung gehen - doch dann kam alles anders.



Der Junge erlebte die Seitenwahl mit - doch als sich die Kapitäne Lars Stindl und Gotoku Sakai die Hände schütteln, übersehen sie glatt den kleinen Mann. Der steht zwischen ihnen, schaut hoch und streckt ihnen die Hand entgegen - doch davon bekommen die Profis offenbar nichts mit. Am Ende gibt das Kind auf - und rührt die Menschen in den sozialen Medien. Inzwischen gibt es dort erste Reaktionen: "Borussia, Das war natürlich keine Absicht! @stindl28 möchte dir als kleinen Trost gerne sein Trikot schenken! #HSVBMG"



"Sollte dem Kleinen das trotzdem nicht reichen, kann er künftig auch auf Handball ausweichen. Michael Holst, RSH-Hallensprecher bei der SG Flensburg-Handewitt, lädt ihn via Facebook direkt ins eigene Stadion ein. Holst verspricht dem Jungen in seinem Post, dass ihm dort auch auf jeden Fall die Hand gegeben werde." Quelle: shz.de