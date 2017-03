(rtn) Ein zweistelliges Ergebnis will die AfD bei der Landtagswahl am 7. Mai in Schleswig-Holstein erreichen. In Lübeck hat Parteichefin Frauke Petry offiziell den Wahlkampf eröffnet. Hunderte Menschen protestierten dagegen.

Mehrere Gewerkschaften, Organisationen und Parteien hatten zu den Protesten aufgerufen.



Die Polizeidirektion Lübeck hatte sich auf diese Einsatzanlässe eingestellt. Ziel war es,

Veranstaltung zu schützen und die Durchführung der angemeldeten Kundgebungen

zu gewährleisten.



Um 18:10 Uhr kam es zu Verkehrsbehinderungen im Zuge der Drehbrücke/Willi-Brand-Allee durch den Zulauf von Kundgebungsteilnehmern. Dieser Bereich wurde für den Individualverkehr vorübergehend voll gesperrt. Nach Aufforderungen der Polizei mittels Lautsprecherdurchsagen verließen die Kundgebungsteilnehmer die Fahrbahn und suchten den vorbestimmten Kundgebungsort auf.



Frau Dr. Petry erreichte um 18:43 Uhr ohne Komplikationen den Veranstaltungsort. Die Veranstaltung begann um 19:05 Uhr und wurde von ca. 200 Personen besucht und war gegen 22.00 Uhr beendet.





Dem Aufruf "Solidarisch gegen den Hass" folgten ca. 200 Personen - diese Kundgebung wurde um 19:25 Uhr durch die Anmelderin für beendet erklärt. Der DGB mobilisierte ca. 400 Personen. Diese Kundgebung wurde um 19:35 Uhr beendet.



Der polizeiliche Einsatz endete gegen 22.30 Uhr ohne Vorkommnisse.