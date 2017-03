(rtn) Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Traberstieg in Bargteheide hat in der Nacht einen Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. In Haus Nummer 7 hat es in der Vergangenheit schon oft gebrannt. Meist wurden die Feuer durch Brandstiftung, oder Unachtsamkeit ausgelöst.



Die Feuerwehr Bargteheide wurde wurde gegen 00.30 Uhr alarmiert und traf kurze Zeit später am Brandort ein. Zu diesem Zeitpunkt drang bereits dichter Rauch aus dem Haus heraus. Im Erdgeschoss brannte eine Wohnungstür, vor der Papier und Unrat gelagert war.



Unter Atemschutz rückten die Feuerwehrleute gegen die Flammen vor. Parallel wurden betroffene Hausbewohner in Sicherheit gebracht. Über Steckleitern wurden sie von Feuerwehrleuten aus dem Haus herausgeholt und von den Rettungskräften betreut. Dazu wurde ein Zelt auf der Wiese vor dem Haus aufgebaut. Nach den Löscharbeiten wurde das Mehrfamilienhaus belüftet, danach konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei schließt eine Brandstiftung aber ncht aus. Noch am Brandort nahm die Kripo ihre Ermittlungen auf.





Im Einsatz waren: FF Bargteheide, FF Elmenhorst, Rettungsdienst, Leitender Notarzt, SEG Rettungsdienst, Technische Einsatzleitung Rettungsdienst, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Kreisbrandmeister Gerd Riemann und die Polizei