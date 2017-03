(rtn) Rund 400 Demonstranten unterschiedlicher Gruppierungen versammelten sich am Freitagabend rund um die Gastätte "Tivoli", um lautstark gegen die dort stattfindende Veranstaltung der AfD mit Parteichefin Frauke Petry zu protestieren. Gleichzeitig waren rund 100 Polizisten im Einsatz, die das Gelände direkt vor dem Haus abgesperrt hatten.

Ursprünglich sollte die Veranstaltung im Kieler Schloss stattfinden, war jedoch wegen Sicherheitsbedenken der Betreiber abgesagt und kurzfristig ins Aukurger „Tivoli“ verlegt worden.



Die Demonstranten hatten sich im Wesentlichen an den aufgestellten Absperrungen in der Itzehoer Straße und in der Bargstedter Straße versammelt.. Die Veranstaltung in der Gaststätte verlief ohne Störungen. Auch an den Absperrungen blieb es im Großen und Ganzen ruhig. Allerdings kam es gegen 20.40 Uhr im Nahbereich der Amtsverwaltung in Aukrug, Bargstedter Straße zu einem Zwischenfall. Polizeibeamte konnten gerade noch einen gewalttätigen Übergriff von AFD-Gegnern gegenüber zweier Besucher der AFD-Veranstaltung unterbinden. In der Folge wurden insgesamt drei Frauen und ein Mann vorläufig festgenommen. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie versuchte Körperverletzung eingeleitet. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen wieder entlassen. Nach Veranstaltungsende etwa ab 21.45 Uhr wurden die Besucher der AFD-Veranstaltung von der Polizei zu ihren Fahrzeugen geleitet. Dabei sorgten starke Polizeikräfte mit einer Absperrung dafür, dass es zwischen den AFD Gegnern und den Besuchern der Veranstaltung nicht zu Handgreiflichkeiten kommen konnte.