(rtn) Bei einem Unfall wurden am späten Abend auf der Alten Landstrasse in Stapelfeld zwei Autofahrer verletzt. Höhe des Pendlerparkplatzes waren ein Ford und ein Opel zusammengeprallt.



Der Ford blieb quer zur Fahrbahn stehen, der Omega schleuderte in die Böschung und riß ein großes Hinweisschild um. Um den Opel vom Verkehrsschild zu trennen setzten die Feuerwehrleute eine hydraulische Schere und Spreizer ein. Die Unfallstelle glich einem Trümmerfeld, Fahrzeugteile lagen überall auf der Fahrbahn verstreut, ein Reifen des Ford lag etwa 20 Meter von der Stelle des Zusammenpralls entfernt.



Feuerwehrleute räumten die Fahrbahn und streuten die ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemitteln ab. Die beiden Fahrer der Unfallfahrzeuge wurden verletzt und nach einer Erstversorgung am Unfallort mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Straße von der Polizei zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.



Im Einsatz waren: FF Stapelfeld, FF Braak, Rettungsdienst mit zwei RTW und die Polizei