(rtn) Mit einer glanzvollen Gala wurde am Sonnabend in Hamburg die GOLDENE KAMERA verliehen: Nationale Film- und Fernsehgrößen, Musiker und Hollywood-Stars durften sich in der erstmals von Steven Gätjen moderierten TV-Show über den begehrten Film- und Fernsehpreis freuen.

Ankunft am Roten Teppich mit : Stephen Gätjen, Jane Fonda, Geraldine Chaplin, Colin Farell, Matthias Matschke mit Judith Engel, Marie-Louise Marjan und Jannik Scharmeber, Roberto Blanco, Max Giesinger, Horst Lichter mit Nada Lichter, Ruediger Kowalke mit Ehefrau Susanne Kowalke, Rolf Kanies, Dennenesch Zoude, Dirk Steffens, Juergen Prochnow mit Frau Verena, Joerg Wontorra, Torge Oelrich (Freshtorge), Thomas D und Smudo, Sabine Postel und Nelson Mueller, Eveline Hall und Hermann Buehlbecker, Jonas Nay, Wotan Wilke Moehring mit Cosima Lohse, Vladimir Burlakov, Emila Schuele, Jannis Niewoehner, Uschi Glas mit Ehemann Dieter Herrmann, Lea van Acken und Lukas Reiber, Klaus J. Behrendt, Nina Ruge, Jan Hofer mit Lebensgefaehrtin Phong Lan Truong, Die Lochis, Oliver Polak, Till Demtroeder, Monica Lierhaus, Sky Du Mont mit Tochter Tara, Marietta Slomka und Carmen Miosga , Ed Sheeran, Christian Rach, Jane Fonda, Dieter Wedel mit Uschi Wolters, Martina Gedeck und Markus Imboden, Judith Rakers und Andreas Pfaff, Edin Hasanovic, Marleen Lohse, Heike Makatsch, Thomas Anders, Claudia Kleinert mit Michael Souvinier, Steffen Hallaschka, Laura Wontorra, Namika und Barbara Schoeneberger, Anna Loos und Jan Josef Liefers, Colin Farell, Georg Uecker,Friedrich von Thun, Max von Thun, Gerhard Delling, Roman Knizka, Ulrich Matthes, Michael Kessler, Sonja Kirchberger, Heinz Hoenig und Gaby Lechner, Dunja Raijter, Markus Trebitsch, Sonja Gerhardt, Maria Ehrich, Jenke von Wilmsdorff mit Ehefrau Mia, Jessica Kastrop, Tom Beck und Verlobte Chryssanthi Kavazi, Verona Pooth und Franjo Pooth, Nicole Kidman, Dunya Hayali