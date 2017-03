(rtn) Der Wahlkampfauftritt des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu in Hamburg ist vorerst abgesagt. Die Veranstaltungshalle im Stadtteil Wilhelmsburg wurde wegen einer fehlenden Brandmeldeanlage gesperrt, wie eine Sprecherin des Bezirksamts Mitte am Montag sagte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.





Der Betreiber der Veranstaltungshalle sagte, Cavusoglus Auftritt sei für 18 Uhr geplant gewesen. Es hätten sich bislang 250 Teilnehmer angemeldet.

Zuvor hatten Unbekannte den Eingang zum Plaza Event Center an der Schlenzigstrasse mit den Schriftzeichen HAYIR (NEIN) besprüht. Hayir ist zugleich der Name der türkischen Oppostionspartei, der "Nein"-Partei die sich gegen den Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wendet.

Die CDU-Bürgerschaftsfraktion forderte Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) auf, gegen die Veranstaltung einzuschreiten. „Türkischer Wahlkampf hat in Deutschland und Hamburg nichts verloren“, sagte Fraktionschef André Trepoll. „Ich erwarte von Olaf Scholz, dass er dieses Mal nicht wieder wie bei Ditib die Augen verschließt und den geplanten Wahlkampfauftritt des türkischen Außenministers in Hamburg mit allen möglichen Mitteln verhindert.“



Die Polizei Hamburg wurde über das BKA durch die türkische Botschaft im Rahmen einer Verbalnote (am Freitagabend) über den Besuch des türkischen Außenministers in Hamburg informiert.



In diesem Zusammenhang besucht der türkische Außenminister eine

Diskussionsveranstaltung in Hamburg-Wilhelmsburg. Diese Veranstaltung

ist im Lichte des Art. 8 des Grundgesetzes als Versammlung zu

bewerten und unterliegt den Regularien des Versammlungsgesetzes.

Verbotsgründe nach dem Versammlungsgesetz oder Untersagungsgründe

nach dem Gefahrenabwehrrecht (z.B. in Bezug auf die Örtlichkeit)

liegen der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.



Allerdings kommen auf den Veranstalter eine Reihe von Pflichten

zu. Unter anderem hat der Veranstalter hierzu der Polizei ein

Sicherheitskonzept vorgelegt. Der Veranstalter hat Auflagen der

Polizei in dieses Konzept übernommen. Dazu gehören z.B. das Einsetzen

eines Sicherheitsdienstes, die Begrenzung und Überwachung der

Teilnehmeranzahl sowie das Bereithalten eines Medienraumes für

Journalisten. Insofern ist das überarbeitete Sicherheitskonzept

nunmehr mit der Polizei abgestimmt.



Daneben sind nach derzeitigem Stand zwei weitere Veranstaltungen bei der Polizei angemeldet:



Autokorso vom Heiligengeistfeld zum Veranstaltungsort. Hier laufen derzeit die Kooperationsgespräche seitens der Versammlungsbehörde mit dem Anmelder.

Stationäre Versammlung in der Nähe des Veranstaltungsortes. Auch hier laufen derzeit die Kooperationsgespräche mit dem Anmelder. Darüber hinaus geht die

Polizei davon aus, dass auch Gegner des Referendums zum türkischen

Präsidialsystem vor Ort erscheinen, um ihren Protest zu äußern. Zum

jetzigen Zeitpunkt liegen der Polizei keine Hinweise auf Störungen

vor. Die Polizei wird die Versammlung mit angemessener Präsenz/Stärke

und gewohnter Professionalität begleiten.