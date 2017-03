(rtn) Feuerwehrleute und Rettungskräfte befreiten einen Autofahrer der mit seinem Citroen auf der A 1 in die Böschung gefahren war, und selbst nicht mehr aus dem Auto herausgekommen ist.



Der Mann war am Sonntagabend Richtung Hamburg unterwegs, als er nach rechts von der Autobahn abkam und mit seinem Auto in den Graben neben dem Standstreifen gefahren ist. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Barsbüttel, Stemwarde, Gemeindewehrführer Norman Schumann, Rettungsdienst mit RTW und NEF sowie die Polizei