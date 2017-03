(rtn) Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu kommt heute für seine Rede an die Hamburger Außenalster. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu wird seinen Auftritt in Hamburg in der Residenz des türkischen Generalkonsulats abhalten.

Anmelder der Wahlveranstaltung ab 18 Uhr ist die UETD, die Union Europäisch-Türkischer Demokraten. Der Wahlkampf türkischer Politiker für den Umbau des Staates zum Präsidialsystem ist in Deutschland heftig umstritten. Mehrere Veranstaltungen wurden aus möglicherweise vorgeschobenen formalen Gründen abgesagt.

Seit dem gestrigen Abend kursierten Gerüchte über eine Wahlkampfveranstaltung des türkischen Außenministers, Mevlüt Cavusoglu, in einem Festsaal im Norderstedter Stadtgebiet am heutigen Abend. Dies wurde am Dienstag von der Polizei dementiert

Der politische Streit zwischen der Türkei und Deutschland hatte am Wochenende einen neuen Höhepunkt erfahren, als Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die jüngsten Absagen für Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland als „Nazi-Praktiken“ bezeichnet hatte. Cavusoglu trifft voraussichtlich diese Woche in Berlin auch Außenminister Sigmar Gabriel.