(rtn) Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu wird seinen Auftritt in Hamburg in der Residenz des türkischen Generalkonsulats abhalten. Anmelder der Wahlveranstaltung ab 18 Uhr ist die UETD, die Union Europäisch-Türkischer Demokraten. Wie die Polizei bestätigte, hat die Alevitische Gemeinde Hamburg eine Demonstration gegen die Veranstaltung mit rund 200 Teilnehmern für 17 Uhr angemeldet.

Auch das Bündnis „Nein zum Referendum“ aus verschiedenen kurdischen und türkischer Organisationen wollte sich beteiligen. Die Aleviten wollen nach eigenen Angaben „gegen den Missbrauch der Grundwerte wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Pressefreiheit“ protestieren.



Der Wahlkampf türkischer Politiker für den Umbau des Staates zum Präsidialsystem ist in Deutschland heftig umstritten. Mehrere Veranstaltungen wurden aus möglicherweise vorgeschobenen formalen Gründen abgesagt.