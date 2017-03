Als Sänger der Band "Tokio Hotel" ist Bill Kaulitz seit über zehn Jahren erfolgreich. Gerade erschien das neue Album "Dream Machine". Bill Kaulitz spricht bei Markus Lanz in der Sendung über seinen Karriereweg und verpasste Chancen.





Wolfram Weimer, Journalist

Er kritisiert den türkischen Präsidenten Erdogan und sieht die Menschenrechte und Demokratie in Gefahr. In der Sendung gibt Weimer seine Einschätzung zur aktuellen Situation.



Ahmet Toprak, Erziehungswissenschaftler

Als Professor für Erziehungswissenschaften lehrt er in Dortmund. Toprak erklärt, warum viele Türkeistämmige die Erdogan-Regierung so attraktiv finden, obwohl sie in Deutschland leben.



Maren Kroymann, Schauspielerin

Sie war 1993 die erste Frau mit einer eigenen Satiresendung. Jetzt startet das Sketchcomedy-Format "Kroymann". In der Sendung spricht die Schauspielerin über ihre Karriere und das Älterwerden.



Tom Franz, Rechtsanwalt und Koch

Vor fünf Jahren nahm er an einer israelischen Castingshow für Köche teil und gewann. In der Sendung erzählt der gebürtige Kölner von seinem Leben in Israel. Quelle: ZDF