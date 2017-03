(rtn) Mit einem Wahlkampfauftritt in der Residenz des Generalkonsuls hat der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Hamburg für Wirbel gesorgt.

Schon bevor der Politiker am Dienstagabend um 19.05 Uhr seine Rede im Stadtteil Uhlenhorst begann, hatten sich dort nach Polizeiangaben 250 Gegendemonstranten, 350 AKP-Sympathisanten und 850 Einsätzkräfte der Polizei versammelt.



Vom Balkon der mit Türkei-Fahnen geschmückten Residenz griff Cavusoglu die deutschen Behörden wieder scharf an. Dass mehrere Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland und Hamburg abgesagt oder verschoben wurden, sei „eine systematische Propaganda gegen unsere Veranstaltungen“, sagte Cavusoglu. In letzter Zeit gibt es ein systematisches Agieren gegen die Türkei, sagte er: „Die Polizei und die Regierung haben versucht, uns zu überreden, dass wir hier nicht auftreten. Sie haben den ursprünglichen Veranstaltungsaal geschlossen wegen fehlenden Brandschutzes. Wo wart ihr, als dort Hochzeiten gefeiert wurden? Wieso habt ihr bisher das Leben der Menschen dort gefährdet?“, rief Cavusoglu unter den Buh-Rufen der Anhänger.



An die Adresse Berlins gerichtet, sagte er: „Bitte versucht uns nicht in Sachen Menschenrechte und Demokratie zu belehren.“ Und fügte fragend hinzu: „Haben wir je versucht, gegen die deutsche Regierung zu hetzen?“ Die türkische Regierung habe vielmehr Frieden gepredigt und die Türken in Deutschland aufgeordert, sich in Deutschland zu integrieren, ohne ihre Kultur zu vergessen. Immer wieder bekam er für seine Ausführungen vor den rund 350 Zuhörern im Garten der Residenz lautstarken Applaus.



Mit einer Polizeikette abgeschirmt, demonstrierten nur wenige Meter entfernt in der Spitze etwa 250 Menschen gegen den türkischen Staatspräsidenten und seine Politik. Sie forderten unter anderem die Freilassung des inhaftierten „Welt“-Journalisten Denis Yücel. Einige riefen: „Mörder Erdogan“ und warfen dem AKP-Führer vor, mit seinem geplanten Verfassungsreferendum die Türkei zu einer Diktatur machen zu wollen. In Sprechchören forderten die Demonstranten ein Nein bei der Abstimmung im April und riefen dem Außenminister zu: „Cavusoglu, hau ab!“Die Kundgebung blieb friedlich. Quelle: shz.de