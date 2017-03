Hamburg (rtn/ots) Handwerker hatten bei Arbeiten an einem Schul-Neubau eine

Erdgasleitung beschädigt, sodass Erdgas in die Umgebung austreten konnte und meldeten dies über den Notruf 112 in die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg.

Aufgrund der Meldung alarmierte der Führungs- und Lagedienst eine Löschgruppe der

Berufsfeuerwehr, eine Freiwillige Feuerwehr, einen Führungsdienst (B-Dienst), den Umweltdienst, die Analytische Taskforce-C sowie zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit den Abrollbehältern Pulver- und Schaumlöschmittel zur Einsatzstelle. Das Energieversorgungsunternehmen wurde zeitgleich zur Einsatzstelle mitalarmiert. Als der erste Einsatzleiter der Feuerwehr Hamburg vor Ort eintraf, waren bereits alle anwesenden Kinder aus der Schule und einer benachbarten KITA in ein anderes Gebäude außerhalb des gefährdeten Bereiches gebracht worden. Die Leckage befand sich

außerhalb des Gebäudes. Somit konnte das austretende Erdgas frei in die Umgebungsatmosphäre entweichen. Ein vom Feuerwehr-Einsatzleiter eingesetzter Trupp mit umluftunabhängigem Atemschutz und Löschmittel in Bereitstellung konnte die betroffene Erdgasleitung sehr schnell provisorisch abschiebern und somit die Leckage beseitigen. Nach Überprüfung und Freimessung der umliegenden Räume und deren

Belüftung, erfolgte die Übergabe der Einsatzstelle an das Energieversorgungsunternehmen sowie die Polizei. Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg im Einsatz.