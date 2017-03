(rtn) Deutschlands Tanzshow Nummer Eins startet am Freitag, 17. März 2017 mit den regulären Folgen in die neue Tanzsaison.





Vierzehn neue Stars wagen sich in der 10. Jubiläumsstaffel aufs Tanzparkett und Susi Kentikian will „Dancing Star 2017“ bei RTL werden. Mit Profitänzer Robert Beitsch tritt sie bei „Let´s Dance“ an und schwingt die Hüften. Fototermin am 08.03.2017 im Tanzwerk Hamburg“ mit Robert Beitsch und Susi Kentikian