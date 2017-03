(rtn) Rauchmelder lösten aus und es roch verbrannt. Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus am Richard Gödeke Weg in Hamburg-Bergedorf wurde am späten Mittwochnachmittag ein Hausbewohner verletzt.



Aus bisher unbekannter Ursache war die Küche in einer Wohnung im Erdgeschoos in Brand geraten. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Danach schafften sie Hängeschränke und eine Dunstabzugshaube vor das Haus und löschten dort die verbliebenen Glutnester ab. Danach wurde das Haus mit einem Druckbelüfter entraucht. Eine Person aus der Wohnung erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Bergedorf, Nettelnburg, Rettungsdienst und Polizei.