Autofahrer kracht in Friseursalon

(rtn) Ungewöhnlicher Unfall in Großhansdorf im Kreis Stormarn: Beim Ausparken machte ein VW Caddy plötzlich einen Satz nach vorn und krachte in das Schaufenster eines Friseursalons und blieb an einem Heizkörper stecken. "Eine Mitarbeiterin des Salons wurde durch herumfliegende Glassplitter leicht verletzt, sie steht unter Schock und dachte, dass das Auto sie überfährt", sagte Inhaberin Inga Zimmermann. Der Friseursalon gleicht einem Trümmerfeld. Im Inneren des Gebäudes entstanden erhebliche Schäden, Regale fielen um und hatten sich überall im Verkaufsraum verteilt. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Derzeit ist noch nicht endgültig geklärt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Ersten Angaben zufolge wird nicht ausgeschlossen, dass der Mann Gas und Bremse verwechselt hat. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Weitere Ermittlungen laufen.

Im Einsatz waren FF Grosshansdorf, Rettungsdienst und Polizei