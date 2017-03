(rtn) Curvy-Model Angelina Kirsch trainiert mit Profitänzer Massimo Sinato für „Let´s Dance“.Sie will unbedingt „Dancing Star 2017“ bei RTL werden und trainiert hart in der „Tanzschule Birgit Prasse“ in Neumünster.

Als gebürtige Neumünsterin besuchte sie dort bereits mit 14 Tanzkurse.

Deutschlands Tanzshow Nummer 1 startet am Freitag, 17. März 2017 mit den zwölf regulären Folgen in die neue Tanzsaison. 14 Stars wagen sich in der 10. Jubiläumsstaffel aufs Tanzparkett.