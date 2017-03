(rtn/ots) Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus sind heute Nachmittag in Hamburg-Wandsbek mindestens neun Personen verletzt worden. Die 63-jährige Fahrerin des Pkw wurde dabei schwer verletzt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.



Die 63-jährige Frau befuhr nach derzeitigem Sachstand mit ihrem Pkw (Mercedes) die Lesserstraße in Richtung U-Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt, als sie etwa in Höhe des

Bundeswehrkrankenhauses aus bislang noch unbekannter Ursache von ihrer Fahrbahn nach links abkam. Dabei kollidierte ihr Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Linienbus. Die 63-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und konnte durch die Feuerwehr befreit werden. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Mindestens acht Fahrgäste aus dem Bus wurden durch den Zusammenstoß ebenfalls verletzt. Sie kamen in unterschiedliche Krankenhäuser. Über die Schwere der einzelnen Verletzungen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen vor.

Die Lesserstraße war für längere Zeit in beide Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Wandsbek , Billstedt , Eppendorf , Bramfeld ,Zwei Notärzte, NAW, RTH , GRTW ,mehrere RTW , BDI ADI UDI , Kran , Polizei und VUD