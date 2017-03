rtn) Der bei einem toten Fischreiher am Groten Diek am vergangenen Wochenende in Großhansdorf bestehende Verdacht auf Vogelgrippe hat sich nach Auskunft des Kreises Stormarn nicht bestätigt.



Im Ortsteil Bergedorf und Veddel in der Freien und Hansestadt Hamburg wurde jedoch am 02.03.2017 und 08.03.2017 der Ausbruch der Geflügelpest bei wildlebenden Vögeln amtlich festgestellt.



Um die Fundorte ist ein Gebiet mit einem Radius von mindestens drei Kilometern als Sperrbezirk und mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern um die Fundorte als Beobachtungsgebiet gemäß § 55 Abs. 1 Geflügelpestverordnung festzulegen.

Teile des Kreises Stormarn liegen sowohl im Sperrbezirk als auch im Beobachtungsgebiet.



Zum Sperrbezirk im Kreis Stormarn wird von der Stadt Reinbek der Bereich südlich der folgenden Grenze erklärt: Im Westen beginnend an der Gemeinde- bzw. Kreisgrenze entlang der Hamburger Straße (L 223), Bahnhofstraße und Obere Bahnstraße bis zur Gemeinde- bzw. Kreisgrenze im Süden.



Zum Beobachtungsgebiet im Kreis Stormarn wird der gesamte Bereich der Gemeinde Barsbüttel, Gemeinde Oststeinbek sowie der Stadt Glinde und der Bereich der Stadt Reinbek erklärt, der nicht im Sperrbezirk liegt.



Die Allgemeinverfügung wurde auf der Internetseite des Kreises Stormarn bekanntgemacht und kann dort nachgelesen werden. Eine kartografische Darstellung kann der Allgemeinverfügung ebenfalls entnommen werden.



Die strengen Biosicherheitsmaßnahmen, auch für kleine Geflügelbestände sowie das Aufstallungsgebot gelten weiterhin im gesamten Land Schleswig-Holstein, auch außerhalb von Sperrbezirken und Beobachtungsgebieten. Weitere Hinweise auf der Website des Landkreises Stormarn verfügbar.