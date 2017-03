(rtn) Eine illegale Müllentsorgung in zwei Schächten hat für eine Verstopfung der Abwasser-Siele in Siek gesorgt. In der Folge wurde das Abwasser aus den Rohren zurückgedrückt und es war ein Keller und eine Garage vollgelaufen.



Feuerwehrleute der FF Siek hatte alle Schächte im Ort überprüft. Parallel unterstützte Hamburg Wasser die Gemeinde bei der Behebung des Problems und hat die Vorflut wieder hergestellt. Bis 21.30 Uhr Uhr waren die Techniker von Hamburg Wasser im Einsatz und haben mehrere illegal entsorgte Müllsäcke aus den Schächten heraus geholt.

Von den Verursachern gibt es noch keine Spur.