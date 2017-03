(rtn) Nach einem Unfall auf der A 1 bei Barsbüttel hat die Autobahnpolizei Bad Oldesloe am Sonnabend den Führerschein des Unfallfahrers beschlagnahmt. Verdacht auf Alkohol.



Der Mann war mit seinem VW-Kombi in Richtung Hamburg unterwegs. An der Ausfahrt Barsbüttel geriet er nach links von der Fahrbahn, rammte ein Verkehrsschild und landete im Grünstreifen zwischen Standstreifen und der Autobahnausfahrt. Erstmeldungen wonach er in seinem Auto eingeklemmt wäre, bestätigten sich nicht. Feuerwehrleute und der Rettungsdienst holten ihn aus seinem Auto heraus. Der Mann wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.



Im Einsatz waren: FF Barsbüttel, FF Stemwarde, Rettungsdienst mit Notarzt und die Autobahnpolizei