(rtn) Der positive Trend bei den Jugendfeuerwehren in Stormarn hat sich auch im abgelaufenen Jahr fortgesetzt. Zum Ablauf des Berichtsjahres 2016 ist die Jugendfeuerwehr mit 762 Mitgliedern in 38 Stormarner Jugendfeuerwehren gut aufgestellt.

Konstant waren auch die Übertritte von der Jugend- in die Einsatzabteilung geblieben. Hier traten 48 ehemalige Jugendfeuerwehrleute in die Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren ein. Negativ dagegen bleibt die Zahl der Austritte: „Diese ist leider wieder von 88 im Vorjahr auf 106 im Berichtsjahr gestiegen. Nicht der höchste Wert, den wir in den vergangenen Jahren gemessen haben, allerdings auch nicht der niedrigste“, stellte Kreisjugendfeuerwehrwart Johann Friedrich Hoffmann in seinem Jahresbericht bei der Delegiertenversamm,ung der Stormarner Jugendfeuerwehren am Sonnabend in Klein Wesenberg fest. Sieben Jugendfeuerwehren klagten weiterhin über Mitgliederprobleme.

Im Sinne der sinnvollen Nachwuchsarbeit gelte weiterhin, dass die Arbeit dieser Jugendfeuerwehren stabilisiert bzw. ihnen neue Möglichkeiten der Mitgliedergewinnung eröffnet werden müssten.



In dieses Horn stießen auch Kreispräsident Hans-Werner Harmuth und Großhansdorfs Bürgermeister Janhinnerk Voss. Wir dürfen nicht aufhören, Mitglieder zu werben, die unsere wichtige Arbeit unterstützen. Dabei seien natürlich auch Spender herzlich willkommen.



In den durchgeführten Neuwahlen wurde Kreisjugendfeuerwehrwart Johann Friedrich Hoffmann erneut einstimmig für eine letzte Amtszeit wiedergewählt. Seinen Entschluss danach nicht mehr zu kandidieren begründete er wie folgt: "Für die Arbeit des Kreisjugendfeuerwehrwartes behaupte ich, dass sie eine der zeitlich anspruchsvolleren in unserem Verband ist: Im vergangenen Jahr waren es nur bei Versammmlungen und Veranstaltungen rund 400 Stunden mit knapp 4.000 gefahrenen Kilomtern - Reiszeiten, Vor- und Nachbereitungszeiten, Telefonate, E-Mails usw. nicht miteingerechnet. Und so habe ich vor einem knappen Jahr, schon vor dem vergangenen Kreiszeltlager, den Entschluss gefasst, dass ich langfristig diese zeitlich umfangreiche Aufgabe des Kreisjugendfeuerwehrwartes nicht mehr wahrnehmen kann."



Auch der bisherige Fachbereichsleiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sven Hinzpeter und die Kreisjugendgruppenleiterin Nele Peters treten für eine weitere Amtszeit nicht wieder an. Für ihre Verdienste wurde sie vom Kreisjugendfeuerwehrwart, unter besonders herzlichem Aplplaus der Versammlung, geehrt.



Nach knapp zwei Stunden endete die Delegiertenversammlung. Zu deren Abschluss wurde eine deftige und wohlschmeckende Erbsensuppe mit Wurst serviert.