(rtn/iwe) Ein Feuer hat frühen Sonntagmorgen den Dachstuhl eines Mehrrfamilienhauses in Schleswig zerstört.

Die ersten Notrufe waren gegen 5.25 Uhr in der Rettungsleitstelle eingegangen. Von dort aus wurden aufgrund der Meldungen die Löschzüge Friedrichsberg und Altstadt der Freiwilligen Feuerwehr Schleswig sowie die Wehr aus dem benachbarten Busdorf an die Brandstelle im Waldemarsweg alarmiert. Auch mehrere Rettungswagen und der Notarzt rückten an. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte schlugen die Flammen bereits meterhoch aus dem Gebäude heraus. Bei den Löscharbeiten wurde auch eine Drehleiter eingesetzt. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Alle Bewohner des Hauses hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand im Bereich des Dachgeschosses ausgebrochen und hatte sich schnell auf den Dachstuhl ausgebreitet. Trotz des schnellen Löschangriffss brannte dieser aber komplett aus. Die Höhe des Sachschadens und die genaue Brandursache sind noch nicht bekannt. Noch während der Löscharbeiten nahm die Polizei erste Ermittlungen auf.