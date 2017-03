(rtn) Katze "Susi" wollte hoch hinaus, den Rückweg hat sie allerdings nur mit professioneller Hilfe der Feuerwehrleute der FF Glinde geschafft.



Seit Tagen war die sechs Monate alte Katze schon vermisst. Am Sonntagmorgen hatten Anwohner am Schrödersweg das Tier entdeckt. Stubentiger "Susi" saß in einem Baum, rund zwölf Meter hoch. Ein Rettungsversuch der Nachbarn mit Leitern vom Balkon ihres Hauses gelang nicht. Deshalb wurde die FF Glinde mit der Drehleiter alarmiert. Dann ging alles schnell: ein schneller Griff vom Korb der Drehleiter aus und schon war "Susi" sicher. Überglücklich schloss der Katzenbesitzer sein Haustier in den Arm. Damit war nicht nur der Sonntag gerettet.