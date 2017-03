(rtn) Nach illegal entsorgten Zeitungsbündeln kam es am vergangenen Wochenende zu einer Verstopfung des Abwasserkanals in Siek. Das Amt Siek bittet um Mithilfe bei der Tätersuche.



Von Donnerstag auf Freitag war in Siek der Schmutzwasserkanal verstopft. Betroffen war das Gemeindegebiet der Gemeinde Siek - mit Ausnahme des Ortsteils Meilsdorf. Mit Hochdruck wurde an der Lösung des Problems gearbeitet. Eine Wasserhaltung musste auch über Nacht aufrechterhalten werden. Nach Großeinsatz der Rufbereitschaft konnten am Freitag, 10. März 2017, etliche Zeitungsbündel aus einem Siel am Weg entlang des Weges am Friedhof in Richtung Meilsdorf geborgen werden. Diese waren Ursache für die Verstopfung. Es handelt sich um Zeitungsausgaben vom 01. sowie 08.03.2017. Vermutlich sind die Zeitungsbündel in dem angrenzenden Schacht „entsorgt" worden, der sich entlang des Weges am Friedhof in Richtung Meilsdorf befindet. Der Schaden beläuft sich auf voraussichtlich über 20.000 €.



Daher bittet das Amt Siek um Mithilfe:



Wer hat in der letzten Februarwoche bzw. ersten Märzwoche etwas Verdächtiges entlang des Weges am Friedhof in Richtung Meilsdorf beobachtet?



Hinweise werden an das Polizei Autobahn- und Bezirksrevier (PABR) in Bad Oldesloe, Tel: 04531 / 501 542 sowie das Amt Siek, Ordnungsamt, Tel: 04107 / 88 93 220 erbeten.