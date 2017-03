(rtn) Das erste Buch des Instagram-Stars Pamela Reif ist da. Strong & Beautiful: Sie hat es heute im Aspria Uhlenhorst in Hamburg vorgestellt.

Pamela Reif ist für viele junge Frauen ein großes Vorbild in Sachen Ernährung, Fitness und Beauty. Pamela wurde durch ihre ästhetischen Fitnessbilder auf Instagram bekannt und zählt mit mehreren Millionen Followern zu den bekanntesten deutschen Social Media Stars. "Strong is the new skinny" ist ihr Lebensmotto. Früher hatte Pamela mit ihrer Zierlichkeit zu kämpfen, heute ist sie für ihre sexy Rundungen bekannt. Mit ihrem Buch möchte sie die Leser zu einem gesunden Lebensstil motivieren. Pamelas gesunde Rezepte und Ernährungstipps machen Lust auf eine gesunde Ernährung ohne Diät!

Ihr Ernährungsplan ist abwechslungsreich und lecker! Ihr Chiapudding mit Avocados ist eine gesunde Belohnung nach dem Sport. Für das Buch hat Pamela ihr liebstes Workout für Zuhause zusammengestellt, das auch Anfängern und Sportmuffeln Spaß macht.

Schönheit kommt für Pamela von Innen und Außen. Wer Make-Up genauso liebt wie sie, wird die Beauty Hacks lieben. Pamela setzt wie bei ihrer Ernährung auch bei der Pflege auf natürliche Inhaltsstoffe wie Kokosöl. Wie Pamela ihre Rundungen perfekt in Szene setzt, zeigt sie in dem Kapitel zum Thema Fashion. Sie liebt die Kombination aus sportlich und elegant: Tagsüber Sneaker, abends Highheels! Für ihre Fans schreibt Pamela auch über ihre persönliche Geschichte und wieso sie sich trotz perfekter Noten für die Karriere als Social Media Star entschied. In ihrem Buch berichtet sie von ihrem Alltag und ihren vielen Reisen und gibt Tipps, wie man sich für Instagram-Fotos perfekt in Szene setzt. Eigens für das Buch wurden viele Bilder in den USA geshootet.

Portrait

Pamela Reif: Die 20-jährige aus Karlsruhe postet seitdem sie 16 ist erfolgreich Fitness- und Beautyfotos auf Instagram. Nach ihrem Abitur, welches sie mit der Note 1,0 abschloss, entschied sich Pamela erst einmal gegen ein Studium und für die Karriere als Social Media Persönlichkeit. Durch ihren Job als Influencer reist Pamela um die ganze Welt. Auch außerhalb von Social Media ist Pamela Reif durch ihre Medienpräsenz bekannt. Sie wird oft als deutsche Antwort auf Kylie Jenner und Gigi Hadid genannt. Ihr Blog "About Pam" ist sehr erfolgreich, denn Pamela ist mit ihren Fans auf Augenhöhe und im Austausch mit der Community sehr aktiv. Quelle: Thalia.de