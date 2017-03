(rtn) Mit der Band "Wir sind Helden" feierte die Sängerin Judith Holofernes große Erfolge. Seit fünf Jahren ist Holofernes als Solokünstlerin erfolgreich. Bei Lanz spricht sie über ihre Musikerkarriere und ihr neues Album.





Claus Hecking, Journalist

Am Mittwoch wird in den Niederlanden gewählt. Hecking spricht über die Eskalation im Streit zwischen der Türkei und den Niederlanden und gibt seine Einschätzung zur Wahl.



Hermann Gerland, Fußballtrainer

Seit 2009 ist er Co-Trainer des FC Bayern München. In der Sendung spricht Gerland über seinen Karriereweg, sagt, welche neuen Aufgaben ab Juli auf ihn warten und wie er Hamann erlebt hat.



Dietmar Hamann, Ex-Fußballprofi

Er wurde von Gerland zum FC Bayern München geholt. Hamann sagt: "Gerland hat mich gemacht." Er erinnert sich an seine Zeit als Profi und spricht über Sozialverhalten in der Mannschaft.



Kester Schlenz, Journalist und Autor

In seinem Buch "Mutti baut ab" beschäftigt sich Schlenz mit dem Älterwerden von Eltern. Er spricht über die Erfahrungen mit seiner Mutter und beschreibt die Odyssee durch Arztpraxen. Quelle: zdf