Edoardo Bennato und Band auf Tour

(rtn) Edoardo Bennato, der 70-jährige italienische Cantautore und Rockmusiker, blickt auf eine lange Karriere zurück. Jetzt ist er mit seinem neuen Album Pronti a Salpare auf Tour unterwegs. Wir waren in Zürich dabei.





Bennato war der Erste, der mit Kazoo und selbstgebastelter Fusstrommel als Ein-Mann-Band auftrat und er war auch der Erste, der das Mailänder San Siro-Stadion mit 80'000 Fans füllte. Schon sein Debütalbum «Non farti cadere le braccia» machte ihn in seiner Heimat zum Superstar, danach prägte er die italienische Rockmusik über Jahrzehnte. Bis heute hat er 28 Live-und Studioalben eingespielt. Doch er ist mehr als nur Vergangenheit. Mit seinem neuen Album «Pronti a Salpare», eine Liebeserklärung an seine Heimatstadt Neapel, landete Bennato jetzt erneut in den Charts. Grande Edoardo war am 14. März im Kaufleuten in Zürich zu Gast. Quelle: AllBlues Konzert AG