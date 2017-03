(rtn/ots) Auf offener Straße ist eine Frau am Mittwoch in der Nähe einer Kieler Schule getötet worden. Noch in der Nähe des Tatorts im Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf nahm die Polizei einen 40 Jahre alten Tatverdächtigen fest.

Die Beamten der Kieler Mordkommission gehen zum jetzigen Zeitpunkt von einem Beziehungsstreit zwischen getrennt lebenden Eheleuten aus, der die tödliche Attacke auf die 34 Jahre alte Frau in der Dietrichsdorfer Johannisburger Straße ausgelöst hat.

Bei der Getöteten handelt es sich um eine Türkin. Der 40 Jahre alte Tatverdächtige ist türkischer Abstammung und besitzt sowohl die deutsche, als auch die türkische Staatsangehörigkeit.



Angaben zu familiären Hintergründen und zum Tathergang werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht. Weitere Informationen werden erteilt, sobald die gemeinsamen Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft fortgeschritten sind.