(rtn) Das Stück von William Shakespeare wird in der Übersetzung und freien Bearbeitung von Volker Lechtenbrink im Ernst Deutsch Theater gezeigt. Premiere ist am 16. März, Laufzeit bis 21. April. Wir waren bei einer Fotoprobe dabei.







Regie: Volker Lechtenbrink

Ausstattung: Achim Römer

Musik: Felix Huber

Ensemble: Marcus Abdel-Messih, Sabrina Ceesay, Thomas Cermak, Andreas Christ, Oliver Dupont, Yael Hahn, Jessica Kosmalla, Julia Liebetrau, Felix Lohrengel, Jonas Minthe



Auf dem Marktplatz der Liebe stehen die Bewerber bei der schönen Bianca aus Padua Schlange. Ihr Vater gibt sie allerdings erst zur Heirat frei, wenn auch die ältere Tochter Katharina endlich einen Mann findet. Biancas Verehrern kommt das äußerst ungelegen und sie verbünden sich, um gemeinsam einen Ehemann für die Schwester zu finden.

Katharina aber denkt nicht daran, sich ungefragt der Institution Ehe unterzuordnen und ihre persönliche Freiheit aufzugeben. Sie setzt sich jedem Annäherungsversuch entschieden zur Wehr - bis Petruchio auftaucht und sie zum ersten Mal auf einen Mann trifft, der ihr gewachsen ist.



William Shakespeare (1546-1616) schreibt 1594 die Komödie ›Der Widerspenstigen Zähmung‹, die ihre Wurzeln in der Tradition der italienischen Commedia dell’Arte hat. Dieses fulminante Lustspiel vom ewigen Liebeskampf zwischen Mann und Frau, mit seinen turbulenten Intrigen und Verwechslungen, ist ein aberwitziges, augenzwinkerndes Theatervergnügen. Quelle: Ernst Deutsch Theater