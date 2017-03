ZDF: Gäste und Themen bei Lanz

(rtn) Bei Lanz im ZDF waren Marcel Reif mit Ehefrau Prof. Marion Kiechle, Dirk Schümer, Fabian Boll und Felix Wiemers in der Sendung zu Gast.

Dirk Schümer, Journalist und Autor

In den Niederlanden wird heute ein neues Parlament gewählt. In der Sendung bewertet der Journalist Dirk Schümer die erste Hochrechnung und äußert sich zum Streit mit der Türkei.



Marcel Reif, Journalist

Gerade erschien sein Buch "Nachspielzeit - Ein Leben mit dem Fußball". In der Sendung erzählt Reif von seiner Karriere und spricht über seine Rolle als "Kanzlergatte".



Prof. Marion Kiechle, Ärztin

Sie ist Direktorin und ärztliche Leiterin der Frauenklinik rechts der Isar. 2010 hat sie Marcel Reif geheiratet. Kiechle spricht über Beziehung auf Distanz und ihre Fußballleidenschaft.



Fabian Boll, Ex-Fußballprofi

Viele Jahre spielte er für den FC St. Pauli. Boll erklärt, warum er neben seiner Karriere immer auch als Oberkommissar gearbeitet hat und ein zweites Standbein als Profi wichtig ist.



Felix Wiemers, Ski-Freerider

Er gilt als bester deutscher Ski-Freerider. In der Sendung sagt Wiemers, was ihn am Freeride fasziniert und wie er der Lawinengefahr begegnet. Quelle: ZDF