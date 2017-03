Macy Gray auf Tour unterwegs

(rtn) Soul Diva Macy Gray ist mit einem neuen Album im Gepäck auf Tour. Wir waren im Kaufleuten in Zürich dabei.



Macy Gray hat eine unverkennbar rauchige Stimme. Auffallend ist ihr eigenständiger und variabler Gesang: Mal umschmeichelt sie das Ohr mit sanften Melodien, um im nächsten Augenblick kratzbürstig zu klingen. Mit ihrem grandiosen Debütalbum On How Life Is legte sie 1999 einen absolut traumhaften Karrierestart hin. Die Kritiker überschlugen sich regelrecht vor Begeisterung. Quelle: Kaufleuten & All Blues Konzert AG