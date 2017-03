Auto mit Trecker zusammengeprallt

(rtn) Bei einem Unfall wurde am Donnerstagnachmittag auf der L 220 bei Witzhave der Fahrer eines Toyota verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.



Nach ersten Erkenntnissen hatte der Toyota-Fahrer vermutlich den Blinker des Gespanns übersehen, welches an der Möllner Landstrasse nach links abbiegen wollte. In der Folge prallte der Toyata seitlich in die Zugmaschine und kippte um. Feuerwehrleute holten den Fahrer des Toyota aus seinem Fahrzeug heraus. Der Treckerfahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Nach Abschluss der Rettungsarbeiten streuten Feuerwehrleute die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemitteln ab, und richteten das Auto wieder auf. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Straße voll gesperrt.



Im Einsatz waren: FF Witzhave, FF Rausdorf, Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem NEF sowie die Polizei