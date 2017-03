(rtn) Vor 40 Jahren gründete Alice Schwarzer, die Zeitschrift "Emma". In der Sendung erklärt die Autorin, warum das ihre größte Tat war und erzählt, wie sie mit Anfeindungen umgeht.



Robin Alexander, Journalist

Als Journalist ist er intimer Beobachter des Berliner Politik-Betriebs. Gerade erschien sein Buch "Die Getriebenen". Alexander spricht über seine Recherchen zur Flüchtlingskrise.



Philip Siegel, Autor

Er sagt: "Für immer mehr Menschen ist Pornografie ein Freizeitabenteuer geworden." Siegel spricht über sein Buch "Drei Zimmer, Küche, Porno" und berichtet von Amateuren in der Pornobranche.



Axel Schulz, ehemaliger Boxer

Der ehemalige Boxer weiß: "Je mehr man sich mit dem Tod beschäftigt, desto normaler wird er auch." In der Sendung spricht Schulz über sein Engagement für ein Kinderhospiz.



Karsten Stanberger, Autor

Mit dem Buch "Grasbeißerbande" möchte Stanberger einen Beitrag leisten und das Sterben ins Leben holen. Er erzählt, wie das Buch entstanden ist und von seinen Besuchen im Kinderhospiz. Quelle: ZDF