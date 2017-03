(rtn) Zum zehnten Mal heißt es in sieben Städten: Ole! Nach den Mega-Erfolgen der vergangenen Jahre ist die größte Open-Air-Party zum 10-jährigen Jubiläum das erste Mal in der Hansestadt zu Gast.





Am 02. September 2017 wird um 13 Uhr auf der Trabrennbahn die größte Bühne Hamburgs eröffnet. Die besten und erfolgreichsten Künstler der nationalen und internationalen Musikszene feiern mit rund 250000 Fans den Jubiläumssommer des Jahres.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Eve Champagne, Ikke Hüftgold, Jürgen Drews, Olivia Jones, Mia Julia, Jack Gelee , Markus Krampe und Veuve Noir, Veranstalter Markus Krampe