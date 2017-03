(rtn) "Ich habe Bryan Adams geschreddert" mit Jonas Anders, Ulrich Bähnk, Antje Otterson, Michael Lott, Nina Petri, Marco Reimers, Cornelia Schirmer, feiert am 19. März Premiere in den Hamburger Kammerspielen. Das Stück läuft bis 30. April. Wir waren bei einer Fotoprobe dabei.





Franks Einladung, die Sommersonnenwende mit einer Grillparty zu begehen, kann keiner entkommen. Er ist stellvertretender Abteilungsleiter und heute auch der Gastgeber eines Teams, das soeben die Evaluierung überstanden hat. Frohsinn und Ausgelassenheit sind für diesen Abend am neuen Grill mit Notstromaggregat vorgegeben. Nur dass auch Chris, der gerade geschasste Ex-Kollege, von Frank eingeladen wurde, ruft Unmut und Kopfschütteln hervor. Aber wird der Eingeladene auch kommen? Während Franks Frau Simone die Cocktails anrührt und sein Sohn über die eintreffenden Gäste ablästert, ohne dabei die Eltern mit Hohn und Spott zu verschonen, entwickelt sich eine Gruppendynamik, die so nur auf Betriebsfeiern zu finden ist.



Oliver Bukowski ist eine fulminante Mittelstandabbaukomödie gelungen, die die Ängste und Nöte einer gerade noch so funktionierenden Konsumgesellschaft beschreibt. Er lässt die Betroffenen selbst über ihre Ängste und den »blinden Fleck« ihres Berufslebens sprechen. Ein Hamsterrad aus Leiharbeit, Sonderschichten, drohenden Versetzungen und letztlich dem Rauswurf, wenn man nicht mehr funktioniert…



Die Schauspielerin und Regisseurin Ulrike Arnold, die bereits mit „Sekretärinnen“ einen großen Erfolg an den Hamburger Kammerspielen feiern konnte, wird bei „Ich habe Bryan Adams geschreddert“ Regie führen. Sie war lange Zeit am Residenztheater in München engagiert und hat mit Regisseuren wie Tilo Nest, Tina Lanik oder Jan Philipp Gloger gearbeitet. Gedreht hat sie u.a. mit Helmut Dietl, Joseph Vilsmaier, Hermine Huntgeburth und Markus Imboden. Bei den Privattheatertagen 2014 hat sie für ihre Inszenierung von Unter dem Milchwald den Monica Bleibtreu Preis bekommen. Quelle: Hamburger Kammerspiele



Mittelstandabbaukomödie

Von Oliver Bukowski

Regie: Ulrike Arnold

Bühne: Philipp Nicolai

Kostüme: Anne Spitzer

Mit Jonas Anders, Ulrich Bähnk, Michael Lott, Antje Otterson, Nina Petri, Marco Reimers, Cornelia Schirmer