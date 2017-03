(rtn) Bettina Tietjen und Alexander Bommes hatten Marcel Reif, Christian Tramitz & Helmfried von Lüttichau, Max Mutzke, Maria Ketikidou, Nikeata Thompson, Jürgen Feder und Christiane Heinicke in der Sendung zu Gast.



Marcel Reif, Sportjournalist

Über drei Jahrzehnte lang war Marcel Reif stilprägend für Berichterstattung über die Bundesliga und den internationalen Fußball. Seine Kommentare waren süffisant, ironisch, manchmal arrogant, aber immer mit viel Sachverstand lässig ausgesprochen. Marcel Reifs letzter Einsatz war das Champions-League Finale im Mai 2016 in Mailand: Atletico Madrid gegen Real Madrid. Es hat Tränen gegeben. Fußball ist das Spiel seines Lebens, der 1. FC Kaiserslautern der Verein seines Lebens - schon seit Kindertagen. Auf dem Bolzplatz in Kaiserslautern fand der Einwandererjunge aus Polen, der nur wenig Deutsch sprach, seine wahren Freunde: "Wenn man den Ball im Mittelfeld verliert und hinten steht einer und bügelt das aus - das sind Momente von Solidarität, die vergisst man nie."



Christian Tramitz und Helmfried von Lüttichau, Schauspieler

Endlich kehren sie zurück - ab 22. März immer mittwochs in den ARD-Vorabend: Christian Tramitz und Helmfried von Lüttichau alias "Hubert und Staller". Das schräge oberbayerische Ermittler-Duo steht in den neuen Folgen vor großen Herausforderungen und hat bei der Mörderjagd im Alpenidyll eine Mordsgaudi - meistens jedenfalls. Christian Tramitz als ewig grantelnder "Hubsi" und Helmfried von Lüttichau als leidenschaftliche Spürnase ergänzen sich perfekt. Kein Wunder, denn die beiden Spezis kennen sich auch im wahren Leben bereits seit ihrer Schulzeit. Tramitz stammt aus der berühmten Hörbiger-Schauspieldynastie und feierte seine größten Erfolge in der Sketch-Show "bullyparade" und als "Ranger" in "Der Schuh des Manitu". Von Lüttichau ist Spross eines alten Adelsgeschlechts und startete seine Karriere als Theaterschauspieler. Einem breiten Publikum bekannt wurde er durch Filme wie "Ossi's Eleven" oder "Wickie und die starken Männer".



Max Mutzke, Sänger und Musiker

Sein Sprungbrett war der Eurovision Song Contest 2004 in Istanbul. Dort erreichte er mit seiner Soul-Ballade "Can't Wait Until Tonight" einen respektablen achten Platz. Nicht ganz unbeteiligt am plötzlichen Erfolg des Musikers aus dem Südschwarzwald war sein Produzent Stefan Raab. Inzwischen hat Max Mutzke einige Alben veröffentlicht - sein Stil: eine Mischung aus Soul, Funk, R'n'B, Jazz und Pop.



Maria Ketikidou, Schauspielerin

Sage und schreibe 30 Staffeln mit Geschichten rund um die bekannteste TV-Polizeiwache der Republik, dem "Großstadtrevier", gibt es in diesem Jahr zu feiern. Und wenn in den Jubiläumsfolgen ab März der Schutzmann ums Eck' kommt, und der Ede Reißaus nimmt, darf eine natürlich nicht fehlen: Maria Ketikidou als "Harry Möller", Zivilfahnderin und seit mehr als 20 Jahren im Einsatz auf dem Hamburger Kiez.



Nikeata Thompson, Tänzerin und Choreografin

Sie hat schon Hollywoodschauspieler Tom Hanks und Sängerin Lena Meyer-Landruth auf dem Tanzparkett Beine gemacht. Jetzt gehört sie zum Coachingteam von Heidi Klums Nachwuchsmodels und soll den Hüftschwung der "Germany's Next Topmodel"-Kandidatinnen perfektionieren. Ihre Coachingmethode: Zuckerbrot und Peitsche. "Trainieren kann man gar nicht oft genug", sagt sie. Ohne Disziplin wäre sie selbst nicht so weit gekommen. Die Britin mit jamaikanischen Wurzeln, die in einer deutschen Pflegefamilie aufgewachsen ist, betrieb viele Jahre Leichtathletik als Leistungssport und wechselte mit 19 zum Profi-Tanz. Musiker Peter Fox entdeckte sie für seine Live-Shows, dann kreierte sie Choreografien für Jan Delay und Frida Gold. Und spätestens seit ihrem Einsatz als Jurymitglied in der TV-Show "Got To Dance" ist klar, wie leidenschaftlich sie für ihre Kunst brennt.



Jürgen Feder, Extrem-Botaniker

Dieser Mann hat ein Herz für Unkraut! Mit geschultem Blick zieht er übers Land, streift durch Wälder, vorbei an Feldern und Flüssen, wird sogar in Fußballstadien, auf verlassenen Bahnhöfen und Mülldeponien fündig. Irgendwas wächst immer! Seine ganze Leidenschaft gilt den Wildpflanzen und sogar in einem stinknormalen Gänseblümchen, das am Autobahnrandstreifen wächst, kann er "etwas erstaunliches entdecken". Zum Beispiel, dass es kurz angebraten eine wunderbare Salatbeilage ergibt. Deutschlands extremster Botaniker hat entdeckt, dass viele Wildpflanzen und -kräuter, die bei uns wachsen, sich wunderbar zum Verzehr eignen.



Christiane Heinicke, Geophysikerin und Teilnehmerin am Mars-Experiment

365 Tage spürte sie weder Sonne noch Wind auf ihrer Haut, aß keine frischen Lebensmittel, nutzte kein Telefon und keinen Fernseher. Im Auftrag der NASA lebte die 31-jährige Geophysikerin mit fünf weiteren Wissenschaftlern zwölf Monate lang völlig isoliert in einem Kuppelbau mitten auf einem hawaiianischen Vulkan. Mit diesem ungewöhnlichen Forschungsprojekt sollte ein bemannter Raumflug zum Mars simuliert werden. Christiane Heinickes "Mars-WG" hatte gerade mal einen Durchmesser von elf Metern. Ziel des Experiments: Herauszufinden, wie sich das Verhalten einer Gruppe in der Isolation entwickelt. Denn die richtige Zusammensetzung einer Crew kann für eine erfolgreiche Mars-Mission entscheidend sein. Quelle: NDR