(rtn) Ein Großbrand hat in der Nacht in einem Gewerbegebiet von Reinfeld eine rund 1500 Quadratmeter große Lagerhalle zerstört, den Rest erledigte ein Bagger. Über einhundert Feuerwehrleute aus zunächst sieben freiwilligen Wehren kämpften gegen die Flammen an.

"Bei unserem Eintreffen stand die Halle bereits in Vollbrand, dichter Rauch zog über die Brandtelle hinweg und hohe Flammen schlugen aus dem Dach", sagte Malte Siemers von der Reinfelder Feuerwehr.



Im Inneren der Halle befanden sich mehrere untergestellte Autos, Wohnmobile, ein Boot, mehrere Oldtimer-Lastwagen und Motorräder. Alles ist verbrannt. Mit einem massiven Löschangriff gelang es den Feuerwehrleuten, einen hinteren Hallenteil und eine benachbarte Spedition vor dem Feuer zu schützen. Trotzdem ist von einem hohen Sachschaden auszugehen. Die Feuerwehr war bis früh in den Montagmorgen mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.