(rtn) Popsänger Alvaro Soler ist mit seinem Album "Eterno Agosto" auf Europa-Tournee. Wir waren in der Kulturbrauerei Berlin-Kesselhaus dabei.



Mit seinem Album "Eterno Agosto" stürmte Alvaro Soler die Charts: Platz 1 in der Schweiz, Platz 5 in Deutschland und Platz 6 in Österreich. In seiner spanischen Heimat bekam er zusätzlich den 40 Principales Award in der Kategorie "Bester Newcomer“ und auch den renommierten European Borders Breaker Award. Alle Instrumente wurden live eingespielt, was einen authentischen Sound erzeugt, der dynamisch und organisch daherkommt. "Eterno Agosto" wurde in Berlin, Miami, Los Angeles und Barcelona aufgenommen, was dem Ganzen den letzten Schliff verleiht. Im Frühjahr 2017 ist er live auf Europa-Tournee. Quelle: eventime