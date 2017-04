(rtn) Im Alten Land dreht Martina Plura derzeit die NDR-Komödie "13 Uhr mittags" (Arbeitstitel) mit Jörg Schüttauf in der Hauptrolle. Hinter der Kamera steht die Zwillingsschwester der Regisseurin, Monika Plura.

Das Buch für "13 Uhr mittags" (AT) schrieb Grimme-Preisträger Holger Karsten Schmidt. Im Mittelpunkt steht Olaf Gabriel (Jörg Schüttauf), Dienststellenleiter und zugleich einziger Mitarbeiter der Polizeistelle in Hedly, einem kleinen Ort in Norddeutschland. Er hat gerade seinen Dienst quittiert und will so schnell wie möglich weg – er fürchtet die Rache von Simon Held, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde und Gabriel für den Mörder seines Bruders hält. Als Unterstützung in dieser prekären Situation ist die junge BKA-Beamtin Gracia Keller (Rosalie Thomass) angereist. Ob Olaf Gabriel allerdings auch auf die Dorfbewohner Julia Böhm (Katharina Behrens), Hinnerk Böhm (Peter Franke) und Bernd Peters (Björn Grundies) zählen kann, erscheint fraglich. Das Erste zeigt die Komödie voraussichtlich im kommenden Jahr.

Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen:

Film - Dreharbeiten - Settermin bei "13h mittags" des NDR im Alten Land, Neuenkirchen bei Jork, 20.03.2017 mit Jörg Schuettauf, Rosalie Thomass, Katharina Behrens, Peter Franke, Bjoern Grundies, NDR-Redakteur Donald Kraemer und Produzentin Claudia Schroeder (Aspekt Telefilm-Produktion GmbH), Martina Plura (Regie und ihre Zwillingsschwester Monika Plura (Kamera)