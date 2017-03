Großfeuer in Bargteheide

(rtn/nsn) In der Lise-Meitner-Straße in Bargteheide (Kreis Stormarn) brennt seit Dienstagabend eine Tischlerei. Die Feuerwehr wurde gegen 18.30 Uhr arlamiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus dem Dach der 800 Quadratmeter großen Halle.



Umgehend wurden weitere Feuerwehren nachalarmiert, sodass bis zu 100 Kameraden im Einsatz waren, um den Großbrand zu löschen. Meterhoch schlugen die Flammen in den Himmel. Zwar war auch eine Drehleiter vor Ort, mit der man das Inferno von oben hätte bekämpfen können, doch aufgrund einer Starkstromleitung, die genau über den Brandherd sich spannte, war das Aufstellen des Fahrzeuges zu gefährlich. Und so mussten die Feuerwehrleute, während sie Unmengen an Wasser auf das Feuer pumpten, dennoch mitansehen, wie sich die Flammen immer weiter ausbreiteten und auf das gesamte Gebäude übergriffen. Für Unruhe bei allen Beteiligten sorgte der Umstand, dass plötzlich auch aus den Gullideckeln Rauch empor stieg. Erst ein Experte vom Gasversorger konnte Entwarnung geben, dass es sich um Brandrauch handeln musste, der irgendwie in die Kanalschächte gelangt war, und nicht um Gas, was irgendwo noch austrat.



Bis tief in die Nacht waren die Helfer im Einsatz, um den Brand zu löschen. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung forderte die Polizei die Bürger über Rundfunkdurchsagen auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Vermutlich wird es noch bis in die Morgenstunden andauern, ehe der Brand durch die acht eingesetzten Wehren komplett gelöscht ist. Was das Flammenmeer letztendlich auslöste, werden Ermittler der Brandfahndung versuchen, herauszufinden.