(rtn) Brandermittler der Kripo haben heute die Brandruine der Tischlerei in Bargtheide untersucht. Es konnten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden festgestellt werden. Nach derzeitigem Stand wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Neben der Brandstelle untersuchten Techniker der Schleswig-Holstein Netz AG die Leitungen einer 110 KV Stromleitung, die über das Gebäude verläuft. Diese war aus

Sicherheitsgründen während der Brandbekämpfung in der Nacht abgeschaltet worden.



Am 21.03.2017, gegen 18:25 Uhr, wurde ein Feuer in der Lise-Meitner-Straße (Bargteheide) in der dortigen Tischlerei gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte das ca. 10x 50 m große Gebäude bereits in voller Ausdehnung.



Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner im Gewerbegebiet Langenhorst aus ihren Wohnungen evakuiert. Drei Anwohner nutzten die Notunterkunft in der Anne-Frank-Schule. Messungen des Löschzugs Gefahrgut (LZG) des Kreises Stormarn ergaben keine Auffälligkeiten hinsichtlich möglicher Giftstoffe in der Luft.



Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, dürfte sich jedoch in Millionenhöhe befinden.