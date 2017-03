(rtn) Was geschieht, wenn das Versprechen "Mit dir möchte ich alt werden" innerhalb kürzester Zeit Wirklichkeit wird und sich ein verliebtes Paar plötzlich um Jahrzehnte gealtert im Studio gegenübersitzt?

In der neuen VOX-Talkshow "The Story of my Life" mit Gastgeberin Désirée Nosbusch stellen sie sich diesem spannenden Experiment: Boris & Lilly Becker, Guido Maria Kretschmer & Frank Mutters, Fabian Hambüchen & Marcia Ev, Nathalie Volk & Frank Otto, Rebecca Mir & Massimo Sinató sowie Thomas Heinze & Jackie Brown.Diese sechs Promi-Paare wollen ab dem 11. April dienstags um 20:15 Uhr gemeinsam mit VOX auf ihre ganz persönliche Zeitreise gehen.





Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Vox-Chefredakteur Kai Sturm, Vox-Geschäftsführer Bernd Reichart, Desiree Nosbusch, Frank Otto und Nathalie Volk