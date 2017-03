(rtn) Von 1991 bis 2008 war er "Der Landarzt" im ZDF. Diese Woche erscheint Plathes Biografie "Ich habe nichts ausgelassen". In der Sendung bei Markus Lanz erzählt der Schauspieler von seinem Karriereweg.



Thomas Jäger, Politikwissenschaftler

Präsident Trump ist erst seit zwei Monaten im Amt, jetzt ermittelt das FBI. Für Prof. Jäger steht fest: "Der Fall hat Watergate-Qualität". In der Sendung gibt er seine Einschätzung.



Christiane zu Salm, Sterbebegleiterin

Sie war Chefin des Musiksenders MTV, später gründete sie den Frauensender tm3. Heute arbeitet zu Salm als Sterbebegleiterin. In der Sendung spricht sie über ihre Arbeit.



Frank Otto, Unternehmer

Er ist der zweitälteste Sohn des Versandhausgründers Werner Otto. Als Medienunternehmer feiert Frank Otto große Erfolge. In der Sendung spricht er über aktuelle Projekte und sein Engagement.



Nathalie Volk, Model

2013 nahm Volk an der Castingshow "Germany´s next Topmodel" teil. Seit 2015 sind das Model und Frank Otto ein Paar. Volk erzählt von den gemeinsamen Dreharbeiten für "Goodbye Deutschland".