(rtn) Neues Stück in der Komödie Winterhuder Fährhaus in Hamburg. Im Sommer wohnt er unten, von Gunnar Dreßler nach dem gleichnamigen Film von Tom Sommerlatte mit Fabian Harloff, Jana Klinge, Lara Marian und René Steinke. Regie: Martin Woelffer, Premiere am 24. März. Laufzeit bis 14. Mai.





Inhalt des Stücks:



Matthias und David sind Brüder und doch grundverschieden. Während David in die Fußstapfen des Vaters getreten ist und Karriere bei der Bank macht, lebt Matthias mit seiner französischen Freundin Camille und deren Sohn ein lockeres und sorgenloses Leben ohne Regeln und Druck im Ferienhaus der Familie an der französischen Atlantikküste. Doch dann fällt David mit seiner Frau Lena eine Woche früher als gedacht in das Idyll ein und will seinen Urlaub ebenfalls in dem Haus verbringen. Von nun an herrschen strikte Regeln und Matthias beugt sich mehr oder weniger bereitwillig den Forderungen seines Bruders. Doch das will die temperamentvolle Camille nicht einfach so hinnehmen – wild entschlossen plant sie, die Machtverhältnisse auf ihre ganz eigene Art neu zu mischen …

„Im Sommer wohnt er unten“ ist eine raffinierte Familienkomödie um zwei ungleiche Brüder, die die Komödie Winterhuder Fährhaus in der Regie von Martin Woelffer zeigt.

Der gleichnamige Film war der Eröffnungsfilm „Perspektive Deutsches Kino“ bei der 65. Berlinale und gewann anschließend viele Preise bei weiteren Filmfesten.