rtn) "Thank you for the music - Die ABBA-Story als Musical" – das ist nur ein Highlight aus der Erfolgsschmiede von Produzent Bernhard Kurz. Derzeit ist die Show auf Tour.

Entertainment ist dessen Leidenschaft und seit mehr als 20 Jahren arbeitet er im Showgeschäft. Mit seinen außergewöhnlichen Doppelgänger-Shows ist er im Laufe seiner Karriere zu einem anerkannten Experten in Sachen Musicals geworden.



Seit 1997 produziert Bernhard Kurz die Las Vegas-Live-Show „Stars in Concert“, die mit mehr als 6.000 Vorstellungen im Berliner Estrel Festival Center und über vier Millionen Zuschauern zu den erfolgreichsten Produktionen in Deutschland zählt.



Neben den wichtigsten Stationen von ABBA, bringt “Thank you for the music” alle bekannten Hits wie „Waterloo“, „Mamma Mia“, „Fernando“, „Take a Chance On Me”, „Money, Money, Money” und „Dancing Queen“ noch einmal live auf die Bühne. Dargeboten von einer Formation, die ABBA nicht nur optisch verblüffend ähnlich sieht, sondern auch vom Gesang her perfekt mit ihren skandinavischen Vorbildern übereinstimmt. Die optimal aufeinander eingespielten Darsteller schlüpfen mit beeindruckender Authentizität in die Rolle der vier Musiker und lassen den Eindruck entstehen, ABBA leibhaftig auf der Bühne zu erleben.



In den vergangenen Jahren wurde die Musical-Show über 1.000 Mal mit großem Erfolg auf zahlreichen Bühnen im In- und Ausland gespielt (darunter in Deutschland, Italien, Österreich, Schweiz, Belgien, Frankreich, England, Griechenland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA). Quelle: Ticketcorner